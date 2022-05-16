Reuters узнал о рекомендациях Еврокомиссии по оплате российского газа
Reuters рассказал, что ЕК подтвердила свое раннее утверждение, что санкции ЕС не запрещают компаниям открывать счета в определенном банке. Импортеры российского газа имеют право оплачивать его в валюте, которая указана в контракте, и должны объявить о выполнении оплаты, когда валюта будет переведена в банк. Такой порядок поможет компаниям избежать участия в сделках с ЦБ России, который находится под санкциями и может участвовать в конвертации валюты в рубли. Еврокомиссия не ответила на запрос издания.
1 апреля «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина перевел платежи за газ недружественным странам в рубли. Согласно новому механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в Газпромбанк, который затем конвертирует валюту в рубли и переведет на счет «Газпрома».
Еврокомиссия посчитала это нарушением антироссийских санкций, однако ранее не дала официального руководства для стран союза. По данным Bloomberg, уже 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа по новому механизму, а 14 клиентов запросили необходимые для этого документы. Сегодня агентство сообщило, что итальянская Eni планирует открыть счета в Газпромбанке 18 мая, но пока ждет указаний от Еврокомиссии.