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Reuters узнал о рекомендациях Еврокомиссии по оплате российского газа

Ведомости

Еврокомиссия распространила 13 мая среди стран - членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России, сообщил Reuters со ссылкой на документ. Также об этом сообщил Bloomberg.

Reuters рассказал, что ЕК подтвердила свое раннее утверждение, что санкции ЕС не запрещают компаниям открывать счета в определенном банке. Импортеры российского газа имеют право оплачивать его в валюте, которая указана в контракте, и должны объявить о выполнении оплаты, когда валюта будет переведена в банк. Такой порядок поможет компаниям избежать участия в сделках с ЦБ России, который находится под санкциями и может участвовать в конвертации валюты в рубли. Еврокомиссия не ответила на запрос издания.

1 апреля «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина перевел платежи за газ недружественным странам в рубли. Согласно новому механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в Газпромбанк, который затем конвертирует валюту в рубли и переведет на счет «Газпрома».

Еврокомиссия посчитала это нарушением антироссийских санкций, однако ранее не дала официального руководства для стран союза. По данным Bloomberg, уже 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа по новому механизму, а 14 клиентов запросили необходимые для этого документы. Сегодня агентство сообщило, что итальянская Eni планирует открыть счета в Газпромбанке 18 мая, но пока ждет указаний от Еврокомиссии.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о планах Eni открыть рублевый счет в Газпромбанке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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