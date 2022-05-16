Bloomberg узнал о планах Eni открыть рублевый счет в Газпромбанке
Итальянская энергетическая компания Eni планирует 18 мая открыть счета в рублях и евро в «Газпромбанке», чтобы вовремя оплатить поставки газа из России в этом месяце и избежать рисков в будущем, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее официальные лица ЕС заявили, что открытие счета в рублях в «Газпромбанке» нарушит антироссийские санкции. На этой неделе ожидается публикация рекомендаций Еврокомиссии, в которых будет описана дорожная карта закупок газа в России.
Один из источников агентства отметил, что Eni ждет официальной публикации рекомендаций ЕК, прежде чем действовать. Представитель компании заявил, что не будет комментировать служи и что компания не начала процедуру открытия счетов в «Газпромбанке».
Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставок газа в недружественные страны в рубли с 1 апреля. Согласно новому механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в «Газпромбанк», который затем конвертирует валюту в рубли и переведет на счет «Газпрома».
Еврокомиссия посчитала это нарушением антироссийских санкций, однако не дала официального руководства для стран союза. Накануне Bloomberg сообщил, что Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит оплачивать поставки в рублях и при этом избежать нарушения санкций. По данным издания, уже 20 компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа по новому механизму, а 14 клиентов запросили необходимые для этого документы.