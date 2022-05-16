Bloomberg узнал о планах Eni открыть рублевый счет в Газпромбанке

Еврокомиссия посчитала это нарушением антироссийских санкций, однако не дала официального руководства для стран союза. Накануне Bloomberg сообщил, что Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит оплачивать поставки в рублях и при этом избежать нарушения санкций. По данным издания, уже 20 компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа по новому механизму, а 14 клиентов запросили необходимые для этого документы.