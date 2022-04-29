Итальянская компания Eni отказалась оплачивать поставки газа в рублях
Итальянская компания Eni не будет открывать рублевый счет для оплаты поставок российского газа, заявил финансовый директор компании Франческо Гаттеи.
«Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила. Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро, мы не открывали рублевый счет», — подчеркнул Гаттер (цитата по ТАСС). Он также уточнил, что оплата за поставки российского газа в апреле будет произведена в следующем месяце.
Компания также опубликовала финансовый отчет, где указала подписанные соглашения по увеличению поставок газа с Алжиром, Египтом и Республикой Конго. «Мы быстро отреагировали на текущие вызовы на рынке энергетики и нашли альтернативные и дополнительные возможности поставок для Европы», — говорится в отчете. Такое решение было принято, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации на территории Украины, подчеркнуто в заявлении.
Ранее сегодня ведущая датская энергетическая компания Orsted также отказалась платить за поставки российского газа в рублях. В компании поприветствовали стремление ЕС «прекратить зависимость» от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.
Накануне австрийская компания OMV заявила, что не планирует открывать счет в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок российского газа. Помимо этого 26 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».