Итальянская компания Eni отказалась оплачивать поставки газа в рублях

«Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила. Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро, мы не открывали рублевый счет», — подчеркнул Гаттер (цитата по ТАСС). Он также уточнил, что оплата за поставки российского газа в апреле будет произведена в следующем месяце.