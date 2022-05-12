Газета
Бизнес

Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа

Ведомости

20 компаний из Европы открыли счета в российском «Газпромбанке», чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Собеседник издания отказался назвать эти компании. 

По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа в апреле, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции. Источник, близкий к «Газпрому», рассказал, что, согласно нынешним условиям, сделка считается фактически завершенной, когда покупатель переводит иностранную валюту в «Газпромбанк», потому что последующая ее конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Банка России. 

Собеседник издания, близкий к «Газпрому», отметил, что число клиентов, оплативших поставки газа в рублях, остается на уровне четырех. Другие импортеры газа должны оплатить поставки позднее в мае, добавил он.

Ранее по теме: ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, импортер переводит деньги за газ в «Газпромбанк» в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Пока официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. Германия, Франция и ряд других стран высказываются против оплаты в российской валюте.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных