Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа
20 компаний из Европы открыли счета в российском «Газпромбанке», чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Собеседник издания отказался назвать эти компании.
По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа в апреле, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции. Источник, близкий к «Газпрому», рассказал, что, согласно нынешним условиям, сделка считается фактически завершенной, когда покупатель переводит иностранную валюту в «Газпромбанк», потому что последующая ее конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Банка России.
Собеседник издания, близкий к «Газпрому», отметил, что число клиентов, оплативших поставки газа в рублях, остается на уровне четырех. Другие импортеры газа должны оплатить поставки позднее в мае, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, импортер переводит деньги за газ в «Газпромбанк» в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».
В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Пока официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. Германия, Франция и ряд других стран высказываются против оплаты в российской валюте.