Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа

По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа в апреле, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции. Источник, близкий к «Газпрому», рассказал, что, согласно нынешним условиям, сделка считается фактически завершенной, когда покупатель переводит иностранную валюту в «Газпромбанк», потому что последующая ее конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Банка России.