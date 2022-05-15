Bloomberg узнал о плане ЕС покупать российский газ без нарушения санкций
Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит импортерам оплачивать поставки топлива в рублях и избежать нарушения санкций, пишет Bloomberg.
В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссии стало известно, что в руководство по платежам за газ добавят информацию о возможности компаний открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требовал Кремль, сообщили агентству участники встречи.
«Исполнительный орган ЕС не стал говорить, соответствует ли также наличие счета в рублях правилам ЕС. Ранее официальные лица указывали, хотя и не в письменной форме, что открытие такого счета нарушит санкции», — пишет Bloomberg.
Представленное странам Евросоюза обновленное руководство не учитывает этот конкретный момент, сообщили источники. Согласно документу, компании должны будут заявить, что они «считают свои обязательства выполненными, когда они платят в евро или долларах в соответствии с существующими контрактами».
По данным собеседника агентства, Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом поддержали план ЕК, а Польша заявила, что он «не внес юридической ясности», и призвала обсудить вопрос с послами ЕС. Остальных участников встречи смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях, говорится в статье.
Европейские компании в течение нескольких недель пытались найти способ «удовлетворить спрос Москвы» и сохранить поставки российского газа, не нарушая санкции в отношении Центробанка, отмечает Bloomberg.
20 компаний из Европы открыли счета в российском Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, сообщил в четверг Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа в апреле, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, импортер переводит деньги за газ в Газпромбанк в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».
В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Единственной страной Евросоюза, официально поддержавшей новую схему расчета, стала Венгрия. Германия, Франция и ряд других стран высказываются против оплаты в российской валюте.