ЕК планирует разрешить ограничивать цены на газ для потребителей

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.