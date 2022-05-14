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Экономика

ЕК планирует разрешить ограничивать цены на газ для потребителей

Ведомости

В случае полного прекращения поставок российского газа Евросоюз может разрешить правительствам стран ограничивать цены на газ для потребителей. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии о «краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке» сообщила газета Welt am Sonntag, пишет Reuters.

Согласно документу, государствам — членам ЕС позволят регулировать потребительские цены в течение переходного периода, чтобы защитить их от скачков цен еще до того, как возникнет острая нехватка топлива, пишет газета.

«Для финансирования этой интервенции требуются значительные суммы», — цитирует газета документ.

Отмечается, что в мае ЕК должна обнародовать подробный план по отказу от российского ископаемого топлива к 2027 г. в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.

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Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.

Спотовые цены на газ в Европе 27 апреля при открытии торгов выросли более чем на 20% к закрытию предыдущей сессии после прекращения поставок «Газпромом» в Польшу и Болгарию. Согласно данным биржи ICE и расчетам «Ведомостей», на голландском хабе TTF цена майского фьючерса подскочила до $1390 за 1000 куб. м.

В середине апреля биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля — $995 за тысячу кубометров.

ЕС также рассматривает введение предельной цены за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России, сообщала FT. Такая мера обсуждается в рамках принятия очередного (шестого) пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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