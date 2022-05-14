ЕК планирует разрешить ограничивать цены на газ для потребителей
В случае полного прекращения поставок российского газа Евросоюз может разрешить правительствам стран ограничивать цены на газ для потребителей. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии о «краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке» сообщила газета Welt am Sonntag, пишет Reuters.
Согласно документу, государствам — членам ЕС позволят регулировать потребительские цены в течение переходного периода, чтобы защитить их от скачков цен еще до того, как возникнет острая нехватка топлива, пишет газета.
«Для финансирования этой интервенции требуются значительные суммы», — цитирует газета документ.
Отмечается, что в мае ЕК должна обнародовать подробный план по отказу от российского ископаемого топлива к 2027 г. в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.
Спотовые цены на газ в Европе 27 апреля при открытии торгов выросли более чем на 20% к закрытию предыдущей сессии после прекращения поставок «Газпромом» в Польшу и Болгарию. Согласно данным биржи ICE и расчетам «Ведомостей», на голландском хабе TTF цена майского фьючерса подскочила до $1390 за 1000 куб. м.
В середине апреля биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля — $995 за тысячу кубометров.
ЕС также рассматривает введение предельной цены за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России, сообщала FT. Такая мера обсуждается в рамках принятия очередного (шестого) пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине.