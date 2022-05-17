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Около 30% гостиниц в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса

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Гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму этим летом могут не открыться из-за низкого спроса, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлану Возную. В Tvil.ru подтвердили, что в этом году могут отказаться работать гостиницы на 50-60 номеров, которые составляют 20-30% всего номерного фонда Крыма.

По словам директора «Тур Этно» Андрея Пылова, сезонные объекты размещения массово переносят сроки открытия с конца апреля на конец мая. Пылов не исключил, что часть гостиниц в итоге могут решить не работать в этом году.

Возная пояснила, что негативные ожидания появились у владельцев гостиниц после провальных майских праздников, когда загрузка составила 10-15%. Сейчас ожидается, что показатель летом составит 30-40%, а хорошим считается уровень 70-80%. Возная не исключила, что часть броней на лето могут быть отменены.

В туроператорах «Интурист» и «Дельфин» изданию сообщили, что динамика бронирования туров в Крым на это лето низкая. Собеседник издания на рынке заявил, что продажи туров на полуостров упали на 85% в годовом выражении. Представитель другой туристической компании оценил падение в 50-55%.

По словам Возной, из-за низкого спроса отельеры уже снизили цены на отдых, однако дальше снижать стоимость они не могут из-за высокой инфляции, роста затрат на продукты и зарплату персоналу.  Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова связала низкий спрос на поездки в Крым с закрытием аэропорта в Симферополе и ограниченным количеством комфортных поездов. Туроператоры начали предлагать туристам чартерные автобусы на полуостров.

Собеседник издания в отрасли рассказал, что заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, ее можно увеличить до 2,5 млн человек, однако аэропорт Симферополя обслуживает 6-7 млн пассажиров в год. Поездка в Крым из Сибири и Урала на поезде займет несколько дней, что неудобно для туристов, добавил он. «Гранд Сервис Экспресс», который занимается железнодорожными перевозками в Крым, не предоставил комментарий.

Ранее по теме: Отели Крыма фиксируют массовые отмены бронирований на лето

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных