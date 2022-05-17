Около 30% гостиниц в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса
Гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму этим летом могут не открыться из-за низкого спроса, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлану Возную. В Tvil.ru подтвердили, что в этом году могут отказаться работать гостиницы на 50-60 номеров, которые составляют 20-30% всего номерного фонда Крыма.
По словам директора «Тур Этно» Андрея Пылова, сезонные объекты размещения массово переносят сроки открытия с конца апреля на конец мая. Пылов не исключил, что часть гостиниц в итоге могут решить не работать в этом году.
Возная пояснила, что негативные ожидания появились у владельцев гостиниц после провальных майских праздников, когда загрузка составила 10-15%. Сейчас ожидается, что показатель летом составит 30-40%, а хорошим считается уровень 70-80%. Возная не исключила, что часть броней на лето могут быть отменены.
В туроператорах «Интурист» и «Дельфин» изданию сообщили, что динамика бронирования туров в Крым на это лето низкая. Собеседник издания на рынке заявил, что продажи туров на полуостров упали на 85% в годовом выражении. Представитель другой туристической компании оценил падение в 50-55%.
По словам Возной, из-за низкого спроса отельеры уже снизили цены на отдых, однако дальше снижать стоимость они не могут из-за высокой инфляции, роста затрат на продукты и зарплату персоналу. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова связала низкий спрос на поездки в Крым с закрытием аэропорта в Симферополе и ограниченным количеством комфортных поездов. Туроператоры начали предлагать туристам чартерные автобусы на полуостров.
Собеседник издания в отрасли рассказал, что заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, ее можно увеличить до 2,5 млн человек, однако аэропорт Симферополя обслуживает 6-7 млн пассажиров в год. Поездка в Крым из Сибири и Урала на поезде займет несколько дней, что неудобно для туристов, добавил он. «Гранд Сервис Экспресс», который занимается железнодорожными перевозками в Крым, не предоставил комментарий.