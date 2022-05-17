Около 30% гостиниц в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса

Собеседник издания в отрасли рассказал, что заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, ее можно увеличить до 2,5 млн человек, однако аэропорт Симферополя обслуживает 6-7 млн пассажиров в год. Поездка в Крым из Сибири и Урала на поезде займет несколько дней, что неудобно для туристов, добавил он. «Гранд Сервис Экспресс», который занимается железнодорожными перевозками в Крым, не предоставил комментарий.