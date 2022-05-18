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«Известия» узнали срок появления локальных напитков для России от PepsiCo

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Компания PepsiCo начнет поставлять лимонады новых локальных брендов в начале июня, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании. Ранее PepsiCo вывела с российского рынка бренды Pepsi, Mirinda и 7Up и объявила о запуске вместо них газировки под брендом «Русский дар». Среди них, например, лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

После начала российской военной операции на Украине PepsiCo объявила о приостановке производства и продаж газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda в России. О том же заявила и Coca-Cola. В компании допустили, что могут полностью уйти с российского рынка.

Сейчас PepsiCo планирует производить газировку со вкусом апельсина, а также со вкусом лайма и лимона под брендом «Русский дар» (сейчас под ним выпускают квас). По его словам, у Pepsi есть другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, вскоре их производство начнется на заводе компании.

Другой собеседник издания допустил, что подобный шаг может сделать Coca-Cola, которая в марте объявила о приостановке деятельности в России, однако у компании нет прямого производства в России. Издание направило запрос в компанию. Coca-Cola уже начала расширять свою линейку продуктов: в ней появилась Fanta Zero.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных