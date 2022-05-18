«Известия» узнали срок появления локальных напитков для России от PepsiCo

Сейчас PepsiCo планирует производить газировку со вкусом апельсина, а также со вкусом лайма и лимона под брендом «Русский дар» (сейчас под ним выпускают квас). По его словам, у Pepsi есть другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, вскоре их производство начнется на заводе компании.