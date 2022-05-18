«Известия» узнали срок появления локальных напитков для России от PepsiCo
Компания PepsiCo начнет поставлять лимонады новых локальных брендов в начале июня, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании. Ранее PepsiCo вывела с российского рынка бренды Pepsi, Mirinda и 7Up и объявила о запуске вместо них газировки под брендом «Русский дар». Среди них, например, лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.
После начала российской военной операции на Украине PepsiCo объявила о приостановке производства и продаж газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda в России. О том же заявила и Coca-Cola. В компании допустили, что могут полностью уйти с российского рынка.
Сейчас PepsiCo планирует производить газировку со вкусом апельсина, а также со вкусом лайма и лимона под брендом «Русский дар» (сейчас под ним выпускают квас). По его словам, у Pepsi есть другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, вскоре их производство начнется на заводе компании.
Другой собеседник издания допустил, что подобный шаг может сделать Coca-Cola, которая в марте объявила о приостановке деятельности в России, однако у компании нет прямого производства в России. Издание направило запрос в компанию. Coca-Cola уже начала расширять свою линейку продуктов: в ней появилась Fanta Zero.