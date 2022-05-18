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Основатель ivi Туманов покинул пост председателя совета директоров видеосервиса

Ведомости

Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов, руководивший им бессменно 10 лет и в апреле ушедший с поста гендиректора сервиса, покидает пост председателя совета директоров. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Олег Туманов покидает пост председателя совета директоров ivi. Туманов принял решение сосредоточиться на новых проектах», — сообщили в пресс-службе. В сообщении подчеркивается, что компания благодарна Туманову «как основателю», а также за «становление российского бизнеса онлайн-кинотеатров и обеспечение безоговорочного лидерства» ivi на российском рынке.

О том, что совет директоров ivi принял решение о назначении нового гендиректора видеосервиса, «Ведомостям» сообщили в самой компании 11 апреля. На этом посту Туманова с 15 апреля сменил его заместитель Николай Васильков. Тогда в компании утверждали, что Туманов останется в компании на должности председателя совета директоров ivi, отвечая за стратегию развития видеосервиса.

Ivi был запущен Тумановым в 2010 г. Он бессменно руководил компанией с 2012 г. По итогам 2021 г. его доля, согласно данным «ТМТ консалтинга», составила 26%. Выручка ivi в прошлом году, по данным самой компании, увеличилась на 35% до 11,9 млрд руб. Весь рынок видеосервисов за указанный период вырос на 56% до 43,4 млрд руб.

Ранее по теме: Основатель ivi Олег Туманов уходит с поста гендиректора видеосервиса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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