Основатель ivi Туманов покинул пост председателя совета директоров видеосервиса

Ivi был запущен Тумановым в 2010 г. Он бессменно руководил компанией с 2012 г. По итогам 2021 г. его доля, согласно данным «ТМТ консалтинга», составила 26%. Выручка ivi в прошлом году, по данным самой компании, увеличилась на 35% до 11,9 млрд руб. Весь рынок видеосервисов за указанный период вырос на 56% до 43,4 млрд руб.