Основатель ivi Олег Туманов уходит с поста гендиректора видеосервиса

С инициативой о смене гендиректора ivi выступил Туманов, уточнил он сам, пояснив, что бизнес-задачи «в период серьезных вызовов и изменений требуют внимательного и разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению»: «В должности генерального директора на протяжении многих лет я объединял эти функции, и сейчас для меня пришло время помогать компании на новом для меня уровне председателя совета директоров».