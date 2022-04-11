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Основатель ivi Олег Туманов уходит с поста гендиректора видеосервиса

Эту должность займет его заместитель, бывший инвестбанкир Николай Васильков
Мария Истомина
Основатель ivi Олег Туманов отходит от операционного управления видеосервисом / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ivi принял решение о назначении нового гендиректора видеосервиса, сообщили «Ведомостям» в самой компании. На этом посту основателя ivi Олега Туманова с 15 апреля сменит его заместитель Николай Васильков. Туманов останется в компании. Он займет должность председателя совета директоров ivi и будет отвечать за стратегию развития видеосервиса.

С инициативой о смене гендиректора ivi выступил Туманов, уточнил он сам, пояснив, что бизнес-задачи «в период серьезных вызовов и изменений требуют внимательного и разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению»: «В должности генерального директора на протяжении многих лет я объединял эти функции, и сейчас для меня пришло время помогать компании на новом для меня уровне председателя совета директоров».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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