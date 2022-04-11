Основатель ivi Олег Туманов уходит с поста гендиректора видеосервиса

Основатель ivi Олег Туманов уходит с поста гендиректора видеосервисаЭту должность займет его заместитель, бывший инвестбанкир Николай Васильков
Совет директоров ivi принял решение о назначении нового гендиректора видеосервиса, сообщили «Ведомостям» в самой компании. На этом посту основателя ivi Олега Туманова с 15 апреля сменит его заместитель Николай Васильков. Туманов останется в компании. Он займет должность председателя совета директоров ivi и будет отвечать за стратегию развития видеосервиса.
С инициативой о смене гендиректора ivi выступил Туманов, уточнил он сам, пояснив, что бизнес-задачи «в период серьезных вызовов и изменений требуют внимательного и разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению»: «В должности генерального директора на протяжении многих лет я объединял эти функции, и сейчас для меня пришло время помогать компании на новом для меня уровне председателя совета директоров».