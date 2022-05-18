Объединение РНКБ, ВТБ и «Открытия» планируется завершить до конца года

Банк России поддержал решение о консолидации крымского РНКБ, «Открытия» и ВТБ 29 апреля, о чем на пресс-конференции заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ готовил «Открытие» к продаже, но в нынешних условиях это оказалось невозможно, в то время как регулятор не может долго владеть таким активом. В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что с идеей объединения банков к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился сам глава ВТБ Андрей Костин. По данным газеты, президент Владимир Путин одобрил идею, так как это поможет банкам сэкономить на отделениях и приведет крупного федерального игрока в Крым.