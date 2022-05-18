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Объединение РНКБ, ВТБ и «Открытия» планируется завершить до конца года

Ведомости

Сделка по присоединению «Открытия» (находится в собственности Центробанка) к ВТБ и объединению с крымским РНКБ (все три банка находятся под западными санкциями) будет закрыта в этом году, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В этой ситуации немного проще с РНКБ, там требуется просто указ. Немножко сложнее с "Открытием", потому что там требуется выработка механизма финансового взаимодействия с Центральным банком. Эти вопросы сейчас обсуждаются. В любом случае, я исхожу из того, что в этом году все эти сделки будут закрыты», — сказал Моисеев (цитата по «Прайму»).

«Мы исходим из того, что руководствуемся целесообразностью нашей экономики, нашей финансовой системы. Что по этому поводу думают другие страны, нам в целом все равно», — сказал Моисеев, комментируя то, что слияние крымского РНКБ с ВТБ закроет последнему возвращение на ряд зарубежных рынков в связи с санкциями за деятельность в Крыму, который западные страны считают частью Украины (цитата по «Интерфаксу»). Он также добавил, что российское законодательство «не приветствует» действия по исполнению санкций других стран.

Ранее, 12 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на совещании в Минфине было принято решение оперативно провести объединение банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ в первой половине 2023 г. По данным собеседников издания, сделка пройдет под эгидой ВТБ, но если «Открытие» планируется к нему присоединить, то РНКБ сохранит отдельное юрлицо и руководство.

Банк России поддержал решение о консолидации крымского РНКБ, «Открытия» и ВТБ 29 апреля, о чем на пресс-конференции заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ готовил «Открытие» к продаже, но в нынешних условиях это оказалось невозможно, в то время как регулятор не может долго владеть таким активом. В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что с идеей объединения банков к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился сам глава ВТБ Андрей Костин. По данным газеты, президент Владимир Путин одобрил идею, так как это поможет банкам сэкономить на отделениях и приведет крупного федерального игрока в Крым.

Ранее по теме: Набиуллина завила о поддержке ЦБ решения консолидировать РНКБ, «Открытие» и ВТБ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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