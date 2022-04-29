Набиуллина завила о поддержке ЦБ решения консолидировать РНКБ, «Открытие» и ВТБ

Набиуллина завила о поддержке ЦБ решения консолидировать РНКБ, «Открытие» и ВТБОбъединенный банк станет первым федеральным игроком в Крыму
Банк России поддержал решение о консолидации крымского РНКБ, «Открытия» (принадлежит ЦБ) и ВТБ (все находятся под санкциями США), заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент «Ведомостей».
«Что касается консолидации [этих трех] банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже на рынок, работали с потенциальными инвесторами, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие"», — сказала Набиуллина. По ее словам, регулятор не может быть собственником банка в течение длительного времени.
«Что касается сделки, то я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк ФК «Открытие» в рынок», — отметила Набиуллина. Она добавила, что эта сделка — не огосударствление сектора, таким образом ЦБ убирает конфликт интересов (когда он одновременно является и собственником банка, и регулятором рынка), который изначально планировалось решить с помощью продажи банка.
Обоснование для консолидации этих трех банков, которое официально приводится, выглядит логично и оправданно: это действительно экономия на масштабе, сокращение дублирующих подразделений, за счет этого можно снизить общие издержки, говорит председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. «Раньше были какие-то соображения, которые сдерживали подобную инициативу, так как банки были в разных категориях с точки зрения санкций, но сейчас они все в одном положении и сделке ничего не мешает», — отмечает Самиев.
При этом, по словам эксперта, на сегодняшний день шансы приватизации «Открытия», что также отметила председатель ЦБ, практически пришли к нулю: частным инвесторам продать его почти невозможно, кроме как с очень большим дисконтом. «При этом актив остается интересным и в такой консолидации он, наоборот, усилит положение объединенного банка, который уже придет в Крым как федеральный игрок, которых там по факту пока нет», — заключает Самиев.
Регулятор планировал продать ФК «Открытие» и рассматривал два варианта: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. В январе регулятор сообщал о получении нескольких сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в покупке банка.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком подконтрольный Росимуществу крымский РНКБ и «Открытие». По данным газеты, президент Владимир Путин уже одобрил идею, так как это поможет банкам сэкономить на отделениях и приведет крупного федерального игрока в Крым.
ФК «Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. На докапитализацию Бинбанка регулятор потратил 57 млрд руб., еще 800 млрд руб. было потрачено на расшивку операций с Рост-банком. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (3,2 трлн руб.) по итогам 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.