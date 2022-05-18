Российская «дочка» Google заявила о начале процесса банкротства
Российская дочерняя компания Google — «Гугл» — планирует подать в арбитражный суд заявление о признании своего банкротства, следует из уведомления на Федеральном ресурсе. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта этого года «Гугл» «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Компания должна была добровольно выплатить штраф до 19 марта, но не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для принудительного взыскания оборотного штрафа.
Ранее в этом году судебные приставы арестовали активы Google в России для исполнения решений суда по спорам с несколькими российскими медиахолдингами и СМИ. Они потребовали в суде разблокировать их аккаунты в Google, в том числе на видео-хостинге Youtube.