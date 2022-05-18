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Бизнес

Российская «дочка» Google заявила о начале процесса банкротства

Ведомости

Российская дочерняя компания Google — «Гугл» — планирует подать в арбитражный суд заявление о признании своего банкротства, следует из уведомления на Федеральном ресурсе. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта этого года «Гугл» «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Компания должна была добровольно выплатить штраф до 19 марта, но не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для принудительного взыскания оборотного штрафа.

Ранее в этом году судебные приставы арестовали активы Google в России для исполнения решений суда по спорам с несколькими российскими медиахолдингами и СМИ. Они потребовали в суде разблокировать их аккаунты в Google, в том числе на видео-хостинге Youtube.

Ранее по теме: Google оштрафован на 7 млрд рублей за неудаление запрещенной информации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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