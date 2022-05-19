Economic Times узнала о возможной покупке индийской ONGC долей в российских проектах

После начала спецоперации России на Украине западные энергетические компании объявили об уходе с российского рынка и выходе из совместных предприятий с компаниями из РФ. 12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в «Шелл нефти», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 г. Также компания заявила о выходе из СП с «Газпромом» и из «Северного потока - 2».