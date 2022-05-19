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Economic Times узнала о возможной покупке индийской ONGC долей в российских проектах

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Индийская энергетическая компания ONGC рассматривает покупку доли Shell в 27,5% в проекте «Сахалин-2» и доли ExxonMobil в 20% в «Сахалине-1» после ухода этих компаний из России, сообщила газета Economic Times (ET) со ссылкой на источники. ONGC уже принадлежит 20% акций «Сахалина-1». 

«Война не будет длиться вечно, как и санкции. Мы должны действовать, чтобы обеспечить наше энергоснабжение <…> Мы понимаем все риски и готовы принять их», — заявил один из источников.

По данным издания, предложения о покупке долей в российских компаниях все еще обсуждаются, правление компании их еще не рассматривало. Также индийские ONGC, Bharat Petroleum, Indian Oil NSE и Oil India провели предварительные переговоры между собой, чтобы оценить покупку доли BP в «Роснефти» в 20%. 

Также ONGC предложила выкупить долю Shell в совместном предприятии с «Газпром нефтью», которое разрабатывает Салымское месторождение нефти, однако Shell заявила индийской компании, что не может принять такое предложение. По данным источников ET, ONGC предложила Shell вместо выплаты денег сразу будущие доходы от добычи нефти на месторождениях. Изданию не удалось выяснить, готова ли ONGC улучшить свое предложение по доле в «Салыме».

ONGC, Indian Oil и Oil India не ответили на запросы издания. В Shell заявили, что не комментируют приобретение и отчуждение активов. 

После начала спецоперации России на Украине западные энергетические компании объявили об уходе с российского рынка и выходе из совместных предприятий с компаниями из РФ. 12 мая «Лукойл» сообщил, что подписал соглашение с российскими «дочками» Shell о покупке 100% в «Шелл нефти», которая контролирует 411 АЗС и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 г. Также компания заявила о выходе из СП с «Газпромом» и из «Северного потока - 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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