Американская фармкомпания BMS первой из отрасли уйдет из России

В России BMS проводила исследования лекарства от болезни Крона, которые должны были завершиться в 2024 г., говорится в реестре клинических исследований. Американская фармкомпания стала первой, кто заявил о полном уходе из России на фоне спецоперации на Украине. Ранее Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK и Takeda ограничили в стране свою деятельность – приостановили инвестиции и отказались от новых клинических исследований.