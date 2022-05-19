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Американская фармкомпания BMS первой из отрасли уйдет из России

Ведомости

Американская фармакологическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) уходит из России, сообщил Vademecum со ссылкой на источники, близкие к компании.

BMS передаст российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе – швейцарской фармкомпании Swixx BioPharma. До конца июня 2022 г. BMS закроет все проводимые ей исследования в России.

Сотрудникам российского подразделения, работающего под юрлицом «Бристол Майерс Сквибб», предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, и пообещали выплатить компенсацию.

В России BMS проводила исследования лекарства от болезни Крона, которые должны были завершиться в 2024 г., говорится в реестре клинических исследований. Американская фармкомпания стала первой, кто заявил о полном уходе из России на фоне спецоперации на Украине. Ранее Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK и Takeda ограничили в стране свою деятельность – приостановили инвестиции и отказались от новых клинических исследований.

 На фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний.

Ранее по теме: Иностранные фармдистрибуторы прекращают или сокращают работу в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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