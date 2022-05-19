Американская фармкомпания BMS первой из отрасли уйдет из России
Американская фармакологическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) уходит из России, сообщил Vademecum со ссылкой на источники, близкие к компании.
BMS передаст российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе – швейцарской фармкомпании Swixx BioPharma. До конца июня 2022 г. BMS закроет все проводимые ей исследования в России.
Сотрудникам российского подразделения, работающего под юрлицом «Бристол Майерс Сквибб», предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, и пообещали выплатить компенсацию.
В России BMS проводила исследования лекарства от болезни Крона, которые должны были завершиться в 2024 г., говорится в реестре клинических исследований. Американская фармкомпания стала первой, кто заявил о полном уходе из России на фоне спецоперации на Украине. Ранее Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK и Takeda ограничили в стране свою деятельность – приостановили инвестиции и отказались от новых клинических исследований.
На фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний.