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Zurich Insurance Group решила продать бизнес в России

Ведомости

Швейцарская Zurich Insurance Group объявила о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения, говорится в сообщении группы. После сделки компания в России будет независимо работать под другим брендом.

«Сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка», — отметили в компании. Сделку должны одобрить регулирующие органы.

Российское подразделение Zurich Insurance Group выдавало страховку имущества и страховку от несчастных случаев, на которые приходится около 0,3% российского рынка, не связанного со страхованием жизни. Подразделение в основном поддерживало работу международных клиентов Zurich в России. В прошлом году общая подписанная премия компании составила около $34 млн, в том числе $3 млн от внутренних клиентов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала свою российскую «дочку» партнерам в стране. Гендиректор российского подразделения Яков Сергиенко рассказал изданию, что материнская компания передала дочерней все отношения с клиентами и необходимые материалы. До конца августа новые владельцы должны будут поменять название.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных