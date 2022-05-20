Zurich Insurance Group решила продать бизнес в России
Швейцарская Zurich Insurance Group объявила о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения, говорится в сообщении группы. После сделки компания в России будет независимо работать под другим брендом.
«Сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка», — отметили в компании. Сделку должны одобрить регулирующие органы.
Российское подразделение Zurich Insurance Group выдавало страховку имущества и страховку от несчастных случаев, на которые приходится около 0,3% российского рынка, не связанного со страхованием жизни. Подразделение в основном поддерживало работу международных клиентов Zurich в России. В прошлом году общая подписанная премия компании составила около $34 млн, в том числе $3 млн от внутренних клиентов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала свою российскую «дочку» партнерам в стране. Гендиректор российского подразделения Яков Сергиенко рассказал изданию, что материнская компания передала дочерней все отношения с клиентами и необходимые материалы. До конца августа новые владельцы должны будут поменять название.