Zurich Insurance Group решила продать бизнес в России

Российское подразделение Zurich Insurance Group выдавало страховку имущества и страховку от несчастных случаев, на которые приходится около 0,3% российского рынка, не связанного со страхованием жизни. Подразделение в основном поддерживало работу международных клиентов Zurich в России. В прошлом году общая подписанная премия компании составила около $34 млн, в том числе $3 млн от внутренних клиентов.