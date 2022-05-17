McKinsey & Company продала бизнес в России местным топ-менеджерам

Гендиректор компании отметил, что с уходом головной компании ее российское подразделение сможет работать с существенно большим числом клиентов и выбирать их независимо. На период передачи дел в российском подразделении останется несколько консультантов McKinsey. В течение двух лет компания рассчитывает увеличить штат вдвое, до 200 человек.