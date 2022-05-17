McKinsey & Company продала бизнес в России местным топ-менеджерам
Международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала российскую «дочку» «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» своим российским партнерам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Гендиректор Яков Сергиенко получил 33% акций, а Сергей Заборов, Елена Кузнецова, Тигран Саакян и Виктор Сурков – по 16,75%. Сумма сделки не раскрывается.
Сергиенко сообщил изданию, что головной офис не может продолжать сотрудничество с российской компанией из-за санкций, однако по итогам сделки материнская компания передала все отношения с клиентами и необходимые материалы. По его словам, до конца августа новые владельцы должны сменить название компании.
Гендиректор компании отметил, что с уходом головной компании ее российское подразделение сможет работать с существенно большим числом клиентов и выбирать их независимо. На период передачи дел в российском подразделении останется несколько консультантов McKinsey. В течение двух лет компания рассчитывает увеличить штат вдвое, до 200 человек.
По мнению основателя инвесткомпании A.Partners Алексея Соловьева, оценить сделку по продаже российского бизнеса McKinsey снаружи сложно, однако сумма продажи могла составить от одной годовой выручки компании.
Ранее консалтинговая компания Accenture объявила о решении продать российский бизнес его менеджменту. PwC в России также вышла из международной сети и продолжает работать независимо. В начале марта о подобном решении и ребрендинге сообщило российское подразделение «Делойт». Оно продолжило сотрудничество с российскими и белорусскими клиентами.