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McKinsey & Company продала бизнес в России местным топ-менеджерам

Ведомости

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала российскую «дочку» «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» своим российским партнерам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Гендиректор Яков Сергиенко получил 33% акций, а Сергей Заборов, Елена Кузнецова, Тигран Саакян и Виктор Сурков – по 16,75%. Сумма сделки не раскрывается.

Сергиенко сообщил изданию, что головной офис не может продолжать сотрудничество с российской компанией из-за санкций, однако по итогам сделки материнская компания передала все отношения с клиентами и необходимые материалы. По его словам, до конца августа новые владельцы должны сменить название компании.

Гендиректор компании отметил, что с уходом головной компании ее российское подразделение сможет работать с существенно большим числом клиентов и выбирать их независимо. На период передачи дел в российском подразделении останется несколько консультантов McKinsey. В течение двух лет компания рассчитывает увеличить штат вдвое, до 200 человек.

По мнению основателя инвесткомпании A.Partners Алексея Соловьева, оценить сделку по продаже российского бизнеса McKinsey снаружи сложно, однако сумма продажи могла составить от одной годовой выручки компании.

Ранее консалтинговая компания Accenture объявила о решении продать российский бизнес его менеджменту. PwC в России также вышла из международной сети и продолжает работать независимо. В начале марта о подобном решении и ребрендинге сообщило российское подразделение «Делойт». Оно продолжило сотрудничество с российскими и белорусскими клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных