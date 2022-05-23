Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

До этого депутаты Европарламента потребовали от Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти» в связи с тем, что она является госкомпанией России, ведущей военную спецоперацию на Украине. В противном случае против них депутаты грозили ввести персональные санкции.