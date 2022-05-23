Газета
Бизнес

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Ведомости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла в отставку с поста члена совета директоров российской энергетической компании «Роснефть», сообщила пресс-служба компании.

«Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании», — говорится в сообщении. В компании добавили, что документ также содержит отказ от продления полномочий Кнайсль в совете директоров на второй срок.

«В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», — говорится в сообщении компании. Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 гг. В 2021 г. она вошла в состав совета директоров «Роснефти».

Ранее, 20 мая, исполнительный директор компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер покинули совет директоров (СД) «Роснефти». Шрёдер являлся членом совета директоров компании с 2017 г., а Варниг – с 2011 г. Оба имели статус независимых директоров.

До этого депутаты Европарламента потребовали от Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти» в связи с тем, что она является госкомпанией России, ведущей военную спецоперацию на Украине. В противном случае против них депутаты грозили ввести персональные санкции.

Ранее по теме: Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг покинули совет директоров «Роснефти»
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных