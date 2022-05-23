Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»
«Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании», — говорится в сообщении. В компании добавили, что документ также содержит отказ от продления полномочий Кнайсль в совете директоров на второй срок.
«В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», — говорится в сообщении компании. Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 гг. В 2021 г. она вошла в состав совета директоров «Роснефти».
Ранее, 20 мая, исполнительный директор компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер покинули совет директоров (СД) «Роснефти». Шрёдер являлся членом совета директоров компании с 2017 г., а Варниг – с 2011 г. Оба имели статус независимых директоров.
До этого депутаты Европарламента потребовали от Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти» в связи с тем, что она является госкомпанией России, ведущей военную спецоперацию на Украине. В противном случае против них депутаты грозили ввести персональные санкции.