Маттиас Шредер и Герхард Варниг покинули совет директоров «Роснефти»Они помогали компании выстраивать отношения с европейскими партнерами
Исполнительный директор компании–оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер покинули совет директоров (СД) «Роснефти». Об этом 20 мая сообщила российская нефтекомпания.
Оставить работу в СД компании было собственным решением Шредера и Варнига, говорится в сообщении. «Роснефть» планирует продолжать использовать в своих стандартах внедренные уходящими членами совета подходы анализа, планирования и моделирования реализуемых проектов. Шредер являлся членом совета директоров компании с 2017 г, а Варниг – с 2011 г. Оба имели статус независимых директоров.
Из иностранцев в СД «Роснефти» остались экс–президент английской BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно–исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф (независимый директор), а также экс–глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кроме этого, в состав совета директоров «Роснефти» входят его председатель, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, а также вице–премьер Александр Новак и помощник президента России Максим Орешкин.
После начала специальной военной операции России (СВО) на Украине Шредер, и Варниг подвергались критике в Германии за сотрудничество с Москвой. При этом Шредер 4 февраля был выдвинут в совет директоров «Газпрома» для избрания на годовом собрании, которое назначено на 30 июня 2022 г.
Шредер был канцлером ФРГ в 1998–2005 гг. По статусу ему положено небольшое бюро в бундестаге с несколькими сотрудниками. Это бюро прекратило свою работу 19 мая по решению комитета бундестага по бюджету. Spiegel оценивал расходы на сотрудников Шредера и их командировки в 2021 г. в 419 000 евро. В отношении Варнига в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG 23 февраля санкции ввел минфин США. При этом в отношении Шредера, являющегося председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG, американских санкций не вводилось.
После начала СВО потребители в Евросоюзе (ЕС) и трейдеры начали частично отказываться от российской нефти, а дисконт Urals к Brent достигал $20–30 за баррель. США и Великобритания объявили об эмбарго официально. О необходимости принятия аналогичных мер на уровне ЕС в конце марта заявлял верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Потенциальный запрет на поставки нефти из России в ЕС затронет не более трети от объема российского нефтяного экспорта («Ведомости» писали об этом 22 марта).
Уход Шредера и Варнига из совета директоров «Роснефти» ничего не изменит для компании, полагает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, для нефтекомпании они выступали в роли важных фигур для выстраивания отношений с европейскими партнерами. Их уход не означает разрыва отношений с «Роснефтью», но позволит им избежать новых санкций и продолжать лоббировать интересы компании, допускает аналитик.
Такое решение было единственным возможным для топ–менеджеров в создавшихся условиях, отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. По его словам, ограничения, вводимые в отношении российского нефтегазового сектора, носят исключительно политический характер и угрожают энергетической безопасности ЕС. «В конечном итоге, от ухода Варнига и Шредера пострадает сама Германия», – заключил он.
В ЕС сохраняются высокие цены на нефть. По данным ICE, 20 мая июльский (ближайший) фьючерс Brent стоил $112 за баррель, июньский фьючерс на американскую WTI – $110 за баррель.