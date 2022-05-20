Маттиас Шредер и Герхард Варниг покинули совет директоров «Роснефти»

Шредер был канцлером ФРГ в 1998–2005 гг. По статусу ему положено небольшое бюро в бундестаге с несколькими сотрудниками. Это бюро прекратило свою работу 19 мая по решению комитета бундестага по бюджету. Spiegel оценивал расходы на сотрудников Шредера и их командировки в 2021 г. в 419 000 евро. В отношении Варнига в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG 23 февраля санкции ввел минфин США. При этом в отношении Шредера, являющегося председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG, американских санкций не вводилось.