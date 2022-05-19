Шрёдера лишили части привилегий бывшего канцлера и пригрозили санкциями ЕС

Кроме того, европарламент принял резолюцию с призывом к Шрёдеру и входящей в совет директоров российской компании экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль покинуть свои посты, допустив в противном случае внесение их в санкционные списки ЕС. «Бывшие политики недавно уволились со своих должностей в российских фирмах, и ЕП настоятельно требует, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шрёдер, сделали то же самое», — говорится в резолюции (цитата по Reuters).