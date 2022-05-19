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Шрёдера лишили части привилегий бывшего канцлера и пригрозили санкциями ЕС

Ведомости

Бюджетный комитет бундестага лишил бывшего главу правительства Германии Герхарда Шрёдера (в 1998-2005 гг.), занимающего пост председателя совета директоров «Роснефти», части привилегий, положенных бывшему канцлеру. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в комитете. Европарламент пригрозил Шрёдеру внесением в санкционные списки ЕС, если он сохранит пост в «Роснефти».

По данным собеседников агентства, Шрёдера лишили полагающихся ему офисных помещений. Другие привилегии экс-канцлера — пенсия, охрана, — депутаты оставили в силе. Формальным основанием для такого решения стало то, что канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине.

Кроме того, европарламент принял резолюцию с призывом к Шрёдеру и входящей в совет директоров российской компании экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль покинуть свои посты, допустив в противном случае внесение их в санкционные списки ЕС. «Бывшие политики недавно уволились со своих должностей в российских фирмах, и ЕП настоятельно требует, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шрёдер, сделали то же самое», — говорится в резолюции (цитата по Reuters).

До этого премьер-министр ФРГ Олаф Шольц призывал Шрёдера, соратника по социал-демократической партии Германии, покинуть пост в «Роснефти», отметив, что считает нахождение экс-канцлера там на фоне идущей спецоперации России на Украине «неправильным».

Шрёдер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. экс-канцлер возглавляет совет директоров ПАО «Роснефть», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток — 2». В июне 2021 г. Шрёдера переизбрали, тогда же в состав совета директоров ввели бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль. 15 февраля 2022 г. Шрёдера также выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя первого президента Казахстана Тимура Кулибаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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