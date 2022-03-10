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Politico узнала о готовящейся встрече Путина с экс-канцлером Германии Шредером

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве и собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, немецкий политик прибыл в рамках «посреднических усилий». Он намерен обсудить с главой государства условия прекращения военной операции на Украине. Ее Россия начала 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации республики, рассказал ранее Путин.

Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. является членом и председателем совета директоров «Роснефти». По данным Politico, экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии за отказ разорвать связи с Москвой после начала военной операции на Украине.

Ранее сегодня Путин провел телефонные переговоры с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа была посвящена ситуации на Украине. Путин также проинформировал Шольца о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боевых столкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.

Ранее по теме: Шредер заявил о непонимании европейскими политиками причин энергокризиса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных