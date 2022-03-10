Politico узнала о готовящейся встрече Путина с экс-канцлером Германии Шредером
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве и собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, немецкий политик прибыл в рамках «посреднических усилий». Он намерен обсудить с главой государства условия прекращения военной операции на Украине. Ее Россия начала 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации республики, рассказал ранее Путин.
Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. является членом и председателем совета директоров «Роснефти». По данным Politico, экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии за отказ разорвать связи с Москвой после начала военной операции на Украине.
Ранее сегодня Путин провел телефонные переговоры с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа была посвящена ситуации на Украине. Путин также проинформировал Шольца о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боевых столкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.