Politico узнала о готовящейся встрече Путина с экс-канцлером Германии Шредером

Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. является членом и председателем совета директоров «Роснефти». По данным Politico, экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии за отказ разорвать связи с Москвой после начала военной операции на Украине.