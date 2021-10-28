Шредер заявил о непонимании европейскими политиками причин энергокризиса
Многие европейские политики, участники энергетического рынка и СМИ не понимают или не хотят понимать причины возникновения энергетического кризиса и предпочитают ограничиваться обвинениями в адрес России, заявил заявил председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
По его словам, главным фактором энергетического кризиса в Европе стал низкий уровень газа в хранилищах. «Из-за довольно теплой зимы запасы хранилищ использовались дольше прошлой зимой. Таким образом, дополнительные поставки в газовые хранилища не были сделаны. Летом это привело к росту цен и, соответственно, росту спроса», — сказал Шредер.
Он напомнил, что 80% газа Европа импортирует по трубопроводам, 20% приходится на СПГ. Главными поставщиками трубопроводного газа в Европу выступают Россия и Норвегия, ключевым поставщиком СПГ являются США. При этом если Россия в 2021 г. увеличила поставки в ЕС примерно на 9%, то Норвегия — снизила на 2% в I квартале и на 11% во II квартале.
Американский СПГ не поступает на европейский рынок и поставляется по более высоким ценам в страны Азии, напомнил Шредер. По его словам, основным фактором роста цен на газ в мире является повышение спроса в Азии.
«Учитывая эти факты, возникает вопрос: почему мы виним только Россию в этом глобальном энергетическом кризисе? Нет ли здесь признаков конкуренции между США и Россией? Конечно есть», — добавил он.
Шредер призвал к диалогу и сотрудничеству в вопросе преобразования глобальной энергетической промышленности и напомнил о взаимной зависимости экспортеров и импортеров энергоносителей. По его словам, диалог со странами-поставщиками позволит обеспечить надежные поставки энергоносителей.
«Международная энергетическая безопасность зависит от развития экономических связей и обеспечивается долгосрочными контрактными обязательствами, которые за последние годы доказали свою надежность. Подход Европейского союза к сокращению энергетической зависимости не способствовал диверсификации энергии и энергопоставок. И мы видим, что преобразование глобальной энергетической промышленности — это большой вызов», — сказал Шредер.