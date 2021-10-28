Шредер заявил о непонимании европейскими политиками причин энергокризиса

Он напомнил, что 80% газа Европа импортирует по трубопроводам, 20% приходится на СПГ. Главными поставщиками трубопроводного газа в Европу выступают Россия и Норвегия, ключевым поставщиком СПГ являются США. При этом если Россия в 2021 г. увеличила поставки в ЕС примерно на 9%, то Норвегия — снизила на 2% в I квартале и на 11% во II квартале.