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Шредер заявил о непонимании европейскими политиками причин энергокризиса

Ведомости

Многие европейские политики, участники энергетического рынка и СМИ не понимают или не хотят понимать причины возникновения энергетического кризиса и предпочитают ограничиваться обвинениями в адрес России, заявил заявил председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По его словам, главным фактором энергетического кризиса в Европе стал низкий уровень газа в хранилищах. «Из-за довольно теплой зимы запасы хранилищ использовались дольше прошлой зимой. Таким образом, дополнительные поставки в газовые хранилища не были сделаны. Летом это привело к росту цен и, соответственно, росту спроса», — сказал Шредер.

Он напомнил, что 80% газа Европа импортирует по трубопроводам, 20% приходится на СПГ. Главными поставщиками трубопроводного газа в Европу выступают Россия и Норвегия, ключевым поставщиком СПГ являются США. При этом если Россия в 2021 г. увеличила поставки в ЕС примерно на 9%, то Норвегия — снизила на 2% в I квартале и на 11% во II квартале.

Американский СПГ не поступает на европейский рынок и поставляется по более высоким ценам в страны Азии, напомнил Шредер. По его словам, основным фактором роста цен на газ в мире является повышение спроса в Азии.

«Учитывая эти факты, возникает вопрос: почему мы виним только Россию в этом глобальном энергетическом кризисе? Нет ли здесь признаков конкуренции между США и Россией? Конечно есть», — добавил он.

Шредер призвал к диалогу и сотрудничеству в вопросе преобразования глобальной энергетической промышленности и напомнил о взаимной зависимости экспортеров и импортеров энергоносителей. По его словам, диалог со странами-поставщиками позволит обеспечить надежные поставки энергоносителей.

«Международная энергетическая безопасность зависит от развития экономических связей и обеспечивается долгосрочными контрактными обязательствами, которые за последние годы доказали свою надежность. Подход Европейского союза к сокращению энергетической зависимости не способствовал диверсификации энергии и энергопоставок. И мы видим, что преобразование глобальной энергетической промышленности — это большой вызов», — сказал Шредер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных