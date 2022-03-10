Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, передает пресс-служба Кремля.
«Лидеры трех стран продолжили обсуждение украинской тематики», — говорится в сообщении пресс-службы. 9 марта Путин провел телефонные переговоры с Шольцем, в ходе которых они обсудили политико-дипломатические усилия в контексте развития специальной военной операции в Донбассе, в частности, итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.
Путин также проинформировал Шольца о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боевых столкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.
6 марта состоялись телефонные переговоры Путина и Макрона, в ходе которых они обсудили обеспечение безопасности атомных электростанций на территории Украины, эвакуацию мирного населения из районов боестолкновений и итоги очередного раунда переговоров между делегациями.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.