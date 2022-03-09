Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили военную операцию России на Украине и переговоры российской и украинской сторон.
«В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», — сообщили в Кремле.
Помимо этого, Путин и Шольц обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине. «Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей», — добавили в пресс-службе российского лидера.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.