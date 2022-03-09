Премьер Нидерландов заявил о неготовности к отказу от российских нефти и газа
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о неготовности Амстердама к отказу от российских поставок нефти и газа, но королевство намерено работать над переходом к зеленой экономике. Слова Рютте, озвученные перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает ТАСС.
«Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой <...>», — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.
Помимо этого, 8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская компания Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg. В свою очередь, 7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся.