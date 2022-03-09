WSJ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались провести переговоры с Байденом
Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отклонили просьбы Белого дома провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщает The Wall Street Jounal со ссылкой на неназванных американских и ближневосточных чиновников.
По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед в последние недели отказались от переговоров с Байденом из-за возросшего недовольства политикой Вашингтона на Ближнем Востоке.
Отмечается, что оба государства отказываются наращивать добычу нефти сверх плана, одобренного ОПЕК+, а также обеспокоены «сдержанной» реакцией США на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене, с которыми воюет арабская коалиция, и возможным возрождением иранской ядерной сделки, которая, по их мнению, не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Кроме того, Эр-Рияд якобы желает, чтобы наследный принц получил юридический иммунитет в США, где ему грозит ряд судебных исков.
Оба лидера провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как отказались общаться с Байденом, напоминает WSJ.
Накануне Байден объявил, что США вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
На прошлой неделе страны — члены Международного энергетического агентства заявили о высвобождении 60 млн баррелей нефти из национальных запасов для того, чтобы сдержать рост цен на топливо. Половину из этого объема решили «распечатать» США.