WSJ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались провести переговоры с Байденом

Отмечается, что оба государства отказываются наращивать добычу нефти сверх плана, одобренного ОПЕК+, а также обеспокоены «сдержанной» реакцией США на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене, с которыми воюет арабская коалиция, и возможным возрождением иранской ядерной сделки, которая, по их мнению, не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Кроме того, Эр-Рияд якобы желает, чтобы наследный принц получил юридический иммунитет в США, где ему грозит ряд судебных исков.