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WSJ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались провести переговоры с Байденом

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Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отклонили просьбы Белого дома провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщает The Wall Street Jounal со ссылкой на неназванных американских и ближневосточных чиновников.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед в последние недели отказались от переговоров с Байденом из-за возросшего недовольства политикой Вашингтона на Ближнем Востоке.

Отмечается, что оба государства отказываются наращивать добычу нефти сверх плана, одобренного ОПЕК+, а также обеспокоены «сдержанной» реакцией США на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене, с которыми воюет арабская коалиция, и возможным возрождением иранской ядерной сделки, которая, по их мнению, не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Кроме того, Эр-Рияд якобы желает, чтобы наследный принц получил юридический иммунитет в США, где ему грозит ряд судебных исков.

Оба лидера провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как отказались общаться с Байденом, напоминает WSJ.

Накануне Байден объявил, что США вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.

На прошлой неделе страны — члены Международного энергетического агентства заявили о высвобождении 60 млн баррелей нефти из национальных запасов для того, чтобы сдержать рост цен на топливо. Половину из этого объема решили «распечатать» США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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