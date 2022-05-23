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Фирменная буква «М» исчезнет из бренда ресторанов McDonald's в России

Ведомости

Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России, сообщил ТАСС гендиректор McDonald's в России Олег Пароев. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что для сети ресторанов McDonald’s в России разработано новое название: в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом «M» может остаться такой же, как сейчас. По словам собеседника газеты, в разработке названия принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится, названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню сети. О возможном сохранении рецептуры блюд после продажи бизнеса ранее сообщал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Желтая буква "M" не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название "Mc" даже не рассматривается. <...> Сохранение желтой буквы "M" не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», — объяснил Пароев и уточнил, что старые вывески будут демонтированы и «новое предприятие не может работать под старым брендом».

Сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности с 15 марта. Компания сообщила, что это временная мера, вызванная логистическими сложностями, и обещала продолжить выплачивать зарплату сотрудникам. 16 мая компания объявила, что решила окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране российскому покупателю.

19 мая компания объявила о продаже бизнеса в России местному лицензиату Александру Говору, который управляет 25 ресторанами сети в Сибири. После продажи сеть ресторанов должна сменить название. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

До начала военной спецоперации на Украине в России насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). После официального закрытия рестораны франчайзи, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, не закрылись. Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.

Ранее по теме: Что будет с российским бизнесом McDonald’s?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных