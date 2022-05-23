Фирменная буква «М» исчезнет из бренда ресторанов McDonald's в России

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что для сети ресторанов McDonald’s в России разработано новое название: в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом «M» может остаться такой же, как сейчас. По словам собеседника газеты, в разработке названия принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится, названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню сети. О возможном сохранении рецептуры блюд после продажи бизнеса ранее сообщал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.