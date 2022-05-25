Туроператоры попросили запустить чартерный поезд в Крым

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил изданию, что основная проблема сводится к пропускной способности железных дорог на юге России. В «Гранд сервис экспрессе» (занимается перевозками в Крым) рассказали, что запуск чартерного поезда — это вопрос не одного месяца. Компания планирует открыть с 1 июня по 30 сентября продажу еще 500 000 мест за счет поездов в Феодосию из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Симферополь из Смоленска, Белгорода, Астрахани и Кисловодска.