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Бизнес

Туроператоры попросили запустить чартерный поезд в Крым

Ведомости

Туркомпании попросили министерство курортов и туризма Крыма помочь организовать дополнительный ежедневный поезд, бизнес готов выкупать места в нем со скидкой 20-25%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании «Ласпи» Елену Баженову. По ее словам, предложение последовало после совещания в министерстве.

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин отметил, что министерство попросило компании оценить потребность в увеличении провозных мощностей по железной дороге в рамках обсуждения идеи запустить в Крым чартерные поезда.

После начала спецоперации на Украине аэропорт в Симферополе (6,83 млн пассажиров в 2021 г.) и еще 10 российских городах закрыли. Собеседник издания на рынке отметил, что доступная емкость железнодорожных перевозок составляет 2,5 млн человек в год. Туроператоры ранее сообщили о нехватке билетов на поезда. По словам собеседника издания в турбизнесе, на прошлой неделе было продано 8,9% туров в Крым от прошлогоднего показателя.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил изданию, что основная проблема сводится к пропускной способности железных дорог на юге России. В «Гранд сервис экспрессе» (занимается перевозками в Крым) рассказали, что запуск чартерного поезда — это вопрос не одного месяца. Компания планирует открыть с 1 июня по 30 сентября продажу еще 500 000 мест за счет поездов в Феодосию из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Симферополь из Смоленска, Белгорода, Астрахани и Кисловодска.

По мнению Баженовой, сложности с увеличением числа поездов в Крым могут быть связаны с ограниченной пропускной способностью Крымского моста. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков пояснил, что для увеличение числа поездов из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров нужно сократить грузовое движение особенно от Воронежа до Ростова.

Баженова пояснила, что нехватка провозных мощностей приводит к большому числу аннулирования броней. Пассажирам, которые не смогли купить билет на нужную дату, предлагают выбирать стыковочные маршруты. Туроператоры также предлагают чартерные автобусы в Крым, однако, по словам, Ромашкина, они не вызывают энтузиазма у клиентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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