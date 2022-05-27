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Воробьев рассказал «о точечной» замене ингредиентов в McDonald’s

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Рестораны сети McDonald’s после продажи Александру Говору откроются к середине июня и сохранят большую часть меню, однако некоторые ингредиенты пришлось заменять, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — заявил Воробьев. По его словам, все продукты, которые использовала сеть, были российскими, однако некоторые из них пришлось «точечно» заменять. «Все, что нужно, уже нашли», — уточнил губернатор.

Воробьев отметил, что сеть ресторанов после продажи сохранит меню на 95%, поставщики ресторана сохранят контракты, а 10 000 сотрудников сети в Московской области и 15 000 сотрудников, работающих у поставщиков, — рабочие места. Воробьев добавил, что следующим этапом развития компании будет расширение сети ресторанов.

McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.

«Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.

Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что первым в России откроется ресторан сети на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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