Воробьев рассказал «о точечной» замене ингредиентов в McDonald’s
«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — заявил Воробьев. По его словам, все продукты, которые использовала сеть, были российскими, однако некоторые из них пришлось «точечно» заменять. «Все, что нужно, уже нашли», — уточнил губернатор.
Воробьев отметил, что сеть ресторанов после продажи сохранит меню на 95%, поставщики ресторана сохранят контракты, а 10 000 сотрудников сети в Московской области и 15 000 сотрудников, работающих у поставщиков, — рабочие места. Воробьев добавил, что следующим этапом развития компании будет расширение сети ресторанов.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.
«Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.
Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что первым в России откроется ресторан сети на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России.