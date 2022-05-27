Воробьев рассказал «о точечной» замене ингредиентов в McDonald’s

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — заявил Воробьев. По его словам, все продукты, которые использовала сеть, были российскими, однако некоторые из них пришлось «точечно» заменять. «Все, что нужно, уже нашли», — уточнил губернатор.