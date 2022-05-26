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ТАСС: «Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется под новым названием 12 июня

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Ресторан McDonald’s на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется под новым брендом 12 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города поддержат нового владельца российских ресторанов McDonald’s. В его презентации говорится, что сеть сохранит рестораны, коллектив, меню и стандарты обслуживания.

McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных