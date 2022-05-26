ТАСС: «Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется под новым названием 12 июня

McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.