ТАСС: «Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется под новым названием 12 июня
Ресторан McDonald’s на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется под новым брендом 12 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в компании.
«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города поддержат нового владельца российских ресторанов McDonald’s. В его презентации говорится, что сеть сохранит рестораны, коллектив, меню и стандарты обслуживания.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.