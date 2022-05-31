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Бизнес

Сеть «Золотое яблоко» начала продавать детскую одежду и роботы-пылесосы

Ведомости

Косметическая сеть «Золотое яблоко» добавила несколько непрофильных категорий в свой ассортимент, включая детскую одежду, роботы-пылесосы, а также товары для животных, рассказала в интервью РБК гендиректор сети Анна Кошкина.

«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — пояснила Кошкина.

По ее словам, в магазинах сети уже продавались хозтовары, колготки и белье, но со временем из-за дефицита площадей сеть решила частично увести такие товары в онлайн-канал. В будущем ритейлер хочет опробовать продажи постельного белья, солнечных очков и косметичек. Кошкина добавила, что пока в традиционной рознице «Золотого яблока» этих товаров не будет. При этом компания проводит большой «офлайновый эксперимент» — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами.

«Ведомости» ранее писали о том, что еще один парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» будет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах. Речь идет как минимум о 13 городах помимо Москвы. Представитель компании подтвердил, что она намерена создать федеральную сеть аптечных корнеров. До конца 2022 г. она откроет аптеки в своих флагманских магазинах в 21 российском городе, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Симферополе.

Три пилотных корнера «Л’Этуаль» запустила в Москве еще в декабре 2021 г. после получения лицензии на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте ритейлер обзавелся лицензией на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после чего первым среди парфюмерно-косметических сетей начал продавать лекарства в интернет-магазине.

Ранее по теме: «Л’Этуаль» начинает развивать аптечный бизнес в регионах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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