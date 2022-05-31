Сеть «Золотое яблоко» начала продавать детскую одежду и роботы-пылесосы
Косметическая сеть «Золотое яблоко» добавила несколько непрофильных категорий в свой ассортимент, включая детскую одежду, роботы-пылесосы, а также товары для животных, рассказала в интервью РБК гендиректор сети Анна Кошкина.
«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — пояснила Кошкина.
По ее словам, в магазинах сети уже продавались хозтовары, колготки и белье, но со временем из-за дефицита площадей сеть решила частично увести такие товары в онлайн-канал. В будущем ритейлер хочет опробовать продажи постельного белья, солнечных очков и косметичек. Кошкина добавила, что пока в традиционной рознице «Золотого яблока» этих товаров не будет. При этом компания проводит большой «офлайновый эксперимент» — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами.
«Ведомости» ранее писали о том, что еще один парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» будет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах. Речь идет как минимум о 13 городах помимо Москвы. Представитель компании подтвердил, что она намерена создать федеральную сеть аптечных корнеров. До конца 2022 г. она откроет аптеки в своих флагманских магазинах в 21 российском городе, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Симферополе.
Три пилотных корнера «Л’Этуаль» запустила в Москве еще в декабре 2021 г. после получения лицензии на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте ритейлер обзавелся лицензией на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после чего первым среди парфюмерно-косметических сетей начал продавать лекарства в интернет-магазине.