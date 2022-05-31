Болгария получит отсрочку по эмбарго на российскую нефть до 2024 года

Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., запрещена на территории России).