Болгария получит отсрочку по эмбарго на российскую нефть до 2024 года
Болгария, закупающая в России около 90% потребляемой нефти, получила право отказаться от нее только к 2024 г. Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков, передает телеканал БНТ 1.
«Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением до конца 2024 г.», – говорится в заявлении премьер-министра. По словам Петкова, такое решение позволит «подготовить перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти».
В ночь на 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны Евросоюза смогли согласовать шестой пакет санкций против России и включить в него эмбарго на российскую нефть. Ограничения затронут более двух третей импорта нефти из России.
Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., запрещена на территории России).