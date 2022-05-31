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Болгария получит отсрочку по эмбарго на российскую нефть до 2024 года

Ведомости

Болгария, закупающая в России около 90% потребляемой нефти, получила право отказаться от нее только к 2024 г. Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков, передает телеканал БНТ 1.

«Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением до конца 2024 г.», – говорится в заявлении премьер-министра. По словам Петкова, такое решение позволит «подготовить перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти».

В ночь на 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны Евросоюза смогли согласовать шестой пакет санкций против России и включить в него эмбарго на российскую нефть. Ограничения затронут более двух третей импорта нефти из России.

Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., запрещена на территории России).

Ранее по теме: Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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