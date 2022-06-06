В России подали иски к Mercedes-Benz и Volkswagen из-за прекращения поставок

В Союзе потребителей изданию рассказали, что у исков есть несколько слабых мест. По словам экспертов, ответчики по искам – импортеры, однако обязанность обеспечить поставки запчастей лежит на изготовителе. Автопроизводители ответили на запрос организации, что поставки были остановлены не по их воле: проблемы с импортом возникли из-за внешних факторов. В иске ОПИ, по их мнению, нет доказательств отказа в ремонте автомобиля. Если они не появятся в ходе слушаний в суде, удовлетворение иска может стать незаконным.