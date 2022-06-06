В России подали иски к Mercedes-Benz и Volkswagen из-за прекращения поставок
«Общественная потребительская инициатива» подала иски в суд против автоконцернов Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor, организация потребовала возобновить поставки продукции в Россию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу ОПИ Олега Павлова. Иски поданы от «неопределенного круга потребителей», Суд начал рассматривать первый из них в отношении «Тойота мотор».
Оосновное требование организации к автопроизводителям – перестать исполнять санкции и возобновить поставки автомобилей и деталей к ним. Также организация ходатайствовала об аресте счетов и имущества компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей. «Это не принципиально, главное — возобновление поставок запчастей и автомобилей», — подчеркнул Павлов.
В Toyota Motor иски назвали «необоснованными» и заявили, что потребители «могут обратиться за проведением ремонтных работ, сервисным обслуживанием и иными операциями к официальным дилерам».
В Союзе потребителей изданию рассказали, что у исков есть несколько слабых мест. По словам экспертов, ответчики по искам – импортеры, однако обязанность обеспечить поставки запчастей лежит на изготовителе. Автопроизводители ответили на запрос организации, что поставки были остановлены не по их воле: проблемы с импортом возникли из-за внешних факторов. В иске ОПИ, по их мнению, нет доказательств отказа в ремонте автомобиля. Если они не появятся в ходе слушаний в суде, удовлетворение иска может стать незаконным.
После начала спецоперации на Украине иностранные автоконцерны начали приостанавливать свою деятельность в России. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию; Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.