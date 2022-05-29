К владельцу Sony PlayStation подали коллективный иск на 280 млн рублей

К владельцу Sony PlayStation подали коллективный иск на 280 млн рублейРоссийские пользователи консолей недовольны отключением сервисов и считают его незаконным
Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store. Согласно тексту искового заявления, с которым ознакомились «Ведомости», 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред – 280 млн руб. на всех обратившихся.
Истцами являются пользователи системы Sony PlayStation. 10 марта 2022 г. Sony на фоне военной спецоперации России на Украине приостановила свою деятельность на территории страны. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.
Ни условиями использования программ Sony, ни законодательством РФ не предусматривается отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей», объясняет логику подачи иска старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислав Исаков, представляющий интересы истцов в процессе. Подобный односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony, добавил он.
Законом о защите прав потребителей также не предусмотрен отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны, также утверждают пострадавшие в иске.
Моральный вред в 10 млн руб. из-за прекращения доступа к сервисам Sony PlayStation для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки – от 119 000 руб. для Sony PlayStation 5.
Пользователи, потратив такую сумму, рассчитывали использовать ее для семейного досуга, но в итоге она не обладает всеми функциями, которые анонсировались при покупке, говорится в иске. Такое положение дел может нарушать требования российского законодательства.
Из-за того что Sony Interactive Entertainment Europe Limited – успешная компания и за 2020 г. заработала около $25 млрд, истцы считают заявленные финансовые требования соразмерными.
Место на рынке
Россия была достаточно заметным рынком для Sony PlayStation, говорит основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов, здесь консоль традиционно продавалась лучше, чем Xbox: «В 2021 г. объем российского игрового рынка оценивался в $2,7 млрд, из него где-то 15%, т. е. до $500 млн, приходилось на консоли, но в эту сумму входили еще Xbox и Nintendo Switch, т. е. Sony PlayStation заработала около $200 млн».
Объем российского рынка видеоигр в 2021 г. достиг 177,4 млрд руб., следует из данных My.Games (игровое подразделение VK). Самой доходной платформой, по данным этой компании, остается персональный компьютер (48,1%), затем идут мобильные игры (43,1%) и консоли (8,7%). При этом, как отмечает владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев, среди консольных платформ в России PlayStation – номер один.
«Из-за введенных компанией ограничений наши пользователи сейчас не могут полноценно пользоваться сервисами PlayStation, – говорит он. – По сути, в большинстве своем они могут играть только в те игры, которые уже приобрели ранее. Более хардкорные пользователи, конечно, пытаются обходить препятствия: покупают карты, сертификаты, заносят деньги на аккаунты через другие страны и т. д. Но, во-первых, для большинства пользователей такой способ потребления является не только дискомфортным, но и в некоторых случаях невозможным. Во-вторых, все эти способы оплаты находятся в серой зоне.
По словам Махтиева, ограничения, аналогичные тем, что ввела Sony, а в некоторых случаях и более жесткие, распространили на использование своих продуктов в России и другие компании и платформы – Nintendo, Xbox, Steam, AppStore, Google Play и т. д.: «Все это безусловные сигналы того, что российский рынок видеоигр серьезно просядет по итогам 2022 г. В лучшем случае на 30%, в худшем – на 80% по сравнению с показателями 2021 г.».
Говоря о проблемах пользователей, Сахнов подтверждает, что сейчас доступ к новым играм на PS Store полностью отсутствует, старые игры не обновляются, игры, которые работают онлайн через магазин или требуют подписки, тоже отключены: «Это не значит, что консоли Sony теперь на 100% бесполезны, но проблемы у пользователей достаточно серьезные».
Шанс на успех
Исаков объясняет, что иск был подан в Хорошевский суд не просто так: «Если обратиться к условиям использования программ Sony, которые размещены на официальном сайте, то пользователи имеют право требовать защиты своих прав по законодательству страны, в которой находятся, т. е. в нашем случае по законодательству РФ».
Подобные иски уже подавали к Apple из-за отключения системы ApplePay, к Netflix – из-за отключения доступа к сервису в целом, отмечает юрист. «Для российских судов это новое в практике, и пока мы видим тенденцию, что они неохотно принимают иски даже к рассмотрению. Например, иск к Netflix был возвращен без рассмотрения», – рассказывает Исаков, полагая, что это по-прежнему остается сложным явлением как для судебной системы, так и для юристов.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что этот кейс интересен коллизией, которая возникает между нормами закона о защите прав потребителей и условиями соглашения, к которому присоединяются пользователи Sony PlayStation: «Оно не подчинено российскому праву и российской юрисдикции и содержит, как и все подобные соглашения, трехэтажные формулировки, которые освобождают исполнителя услуги от ответственности за невозможность предоставления услуг по целому ряду причин, среди которых разные форс-мажорные <...> и прочие необычные основания, к которым будет относиться и текущая ситуация».
Основным в суде станет вопрос, что будет иметь приоритет – соглашение, к которому добровольно присоединились пользователи, или закон о защите прав потребителей, который действительно не предоставляет исполнителям услуг право на отказ от их предоставления по «фривольным причинам», говорит Данилов. «Если Sony будет успешно защищаться и говорить <...> что прекращение обслуживания российского рынка связано с какими-то экстраординарными обстоятельствами, при том что обновление программного обеспечения и прочие прелести использования PS не являются услугой в истинном смысле закона о защите прав потребителей, думаю, что суд должен встать на сторону Sony», – говорит юрист.
Юрист GRATA International St. Petersburg Владислава Новокрещенова сомневается, что суд удовлетворит требования истцов в заявленном размере, так как они «явно несоразмерны ни с прекращением доступа к PS Store, ни с возможными моральными страданиями истцов из-за действий ответчика». При этом она соглашается, что ограничение доступа PS Store существенно сокращает функционал приобретенного потребителями у ответчика девайса, что дает им право требовать уменьшения покупной стоимости товара или возврата ранее уплаченных денежных средств.
Данилов напоминает, что моральный вред не является произвольной величиной и истец должен доказать, как сильно он пострадал: «Какие нравственные, физические и прочие страдания он реально претерпевал, сколько ночей не спал и какие кошмары ему при этом снились, как это дестабилизировало его семейную жизнь и психическое здоровье, что в данном случае представляется, мягко говоря, проблематичным».
Также у юристов возникают сомнения в возможности исполнения этого решения в России.
Новокрещенова говорит, что российские потребители вправе отстаивать свои права в российских судах в спорах с иностранными компаниями. Но местом инкорпорации Sony Interactive Entertainment Europe Limited является Лондон. «Поэтому истцам будет необходимо вынесенное решение признать и привести в исполнение на территории Великобритании, что в сложившейся политической ситуации может быть невозможным», – отмечает юрист. Если у ответчика в России есть имущество или денежные средства, на которые можно обратить взыскание, то истцы могут это сделать, отмечает она.
Данилов говорит, что Sony едва ли имеет активы на территории России, которые исчисляются сотнями миллионов рублей: «Скорее всего, та самая московская Sony, которая заявлена соответчиком по данному делу, является неким офисом, представительством реальной Sony, у которой есть какие-то незначительные активы, едва ли удовлетворяющие претензии истцов в данном случае».