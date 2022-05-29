К владельцу Sony PlayStation подали коллективный иск на 280 млн рублей

«Из-за введенных компанией ограничений наши пользователи сейчас не могут полноценно пользоваться сервисами PlayStation, – говорит он. – По сути, в большинстве своем они могут играть только в те игры, которые уже приобрели ранее. Более хардкорные пользователи, конечно, пытаются обходить препятствия: покупают карты, сертификаты, заносят деньги на аккаунты через другие страны и т. д. Но, во-первых, для большинства пользователей такой способ потребления является не только дискомфортным, но и в некоторых случаях невозможным. Во-вторых, все эти способы оплаты находятся в серой зоне.