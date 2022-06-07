«Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов в аэропорты юга России
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице во «ВКонтакте».
«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — говорится в сообщении. Речь, в частности, идет об аэропортах Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа.
В конце апреля авиаперевозчик отменил рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября. Компания ранее уже отменял все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».
На прошлой неделе Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 12 июня. По-прежнему самолеты не смогут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, следует из заявления ведомства.
Режим временного ограничения полетов авиационные власти продлили в 17-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала спецоперации России на Украине.