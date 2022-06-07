«Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов в аэропорты юга России

В конце апреля авиаперевозчик отменил рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября. Компания ранее уже отменял все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».