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«Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов в аэропорты юга России

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — говорится в сообщении. Речь, в частности, идет об аэропортах Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа.

В конце апреля авиаперевозчик отменил рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября. Компания ранее уже отменял все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».

На прошлой неделе Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 12 июня. По-прежнему самолеты не смогут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, следует из заявления ведомства.

Режим временного ограничения полетов авиационные власти продлили в 17-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала спецоперации России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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