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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в четыре страны СНГ до конца октября

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Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

«Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11.03.2022 по 29.10.2022 включительно, из/в Азербайджан – с 08.03.2022 по 29.10.2022, из/в Армению с 03.03.2022 по 29.10.2022, из/в Узбекистан — до 29.10.2022», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик ранее уже отменял все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах союза. Ограничения коснулись, в том числе, компании «Уральские авиалинии». Директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный отмечал, что компания может выполнять рейсы, «не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти», на протяжении еще двух-трех месяцев.

После начала спецоперации на Украине западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных