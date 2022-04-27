«Уральские авиалинии» отменили рейсы в четыре страны СНГ до конца октября
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, следует из информации на сайте авиаперевозчика.
«Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11.03.2022 по 29.10.2022 включительно, из/в Азербайджан – с 08.03.2022 по 29.10.2022, из/в Армению с 03.03.2022 по 29.10.2022, из/в Узбекистан — до 29.10.2022», — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик ранее уже отменял все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах союза. Ограничения коснулись, в том числе, компании «Уральские авиалинии». Директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный отмечал, что компания может выполнять рейсы, «не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти», на протяжении еще двух-трех месяцев.
После начала спецоперации на Украине западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.