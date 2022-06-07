Российское подразделение EY сменило название на Б1
Ранее отделенное от международной консалтинговой сети EY российское подразделение получило название Б1. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В конце мая российское подразделение международной аудиторской компании Deloitte, приостановившее деятельность в марте в связи с началом военной спецоперации на Украине, заявило о продолжении работы в России под новым брендом «Деловые решения и технологии».
До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса. В итоге экс-PwC в России получила название «Технологии доверия», EY — «Центр аудиторских технологий и решений».
Отделение и ребрендинг российских отделений международных консалтинговых компаний произошли до принятия шестого пакета санкций Евросоюза, который был утвержден в начале мая. Согласно соответствующему документу, в отношении России, кроме прочих ограничений, был наложен запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг.