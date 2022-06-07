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Бизнес

Российское подразделение EY сменило название на Б1

Ведомости

Ранее отделенное от международной консалтинговой сети EY российское подразделение получило название Б1. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Российская практика EY объявляет о ребрендинге – теперь практика будет работать под брендом Б1. Компании под новым брендом Б1 продолжат работу с клиентами в качестве группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY», — говорится в сообщении компании.

В конце мая российское подразделение международной аудиторской компании Deloitte, приостановившее деятельность в марте в связи с началом военной спецоперации на Украине, заявило о продолжении работы в России под новым брендом «Деловые решения и технологии».

До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса. В итоге экс-PwC в России получила название «Технологии доверия», EY — «Центр аудиторских технологий и решений».

Отделение и ребрендинг российских отделений международных консалтинговых компаний произошли до принятия шестого пакета санкций Евросоюза, который был утвержден в начале мая. Согласно соответствующему документу, в отношении России, кроме прочих ограничений, был наложен запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг.

Ранее по теме: Российское подразделение Deloitte продолжит работу под новым брендом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных