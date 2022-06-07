Российское подразделение EY сменило название на Б1

До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса. В итоге экс-PwC в России получила название «Технологии доверия», EY — «Центр аудиторских технологий и решений».