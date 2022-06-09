Японо-германский станкостроитель DMG Mori Seiki прекратил работу в России
Японо-германский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл свой завод по сборке продукции в Ульяновске и уволил около 200 его сотрудников, а также 70 работников баз продаж и обслуживания в Москве, сообщил президент компании Масахико Мори в интервью Asahi Shimbun.
По его словам, станки подпадают под строгие международные правила и экспортный контроль, потому что их можно использовать для производства оружия. «Мы должны следовать пожеланиям правительств Японии, Германии, Соединенных Штатов и других стран. Мы можем только надеяться на мир, но как компания мы должны следовать правилам», — подчеркнул Мори.
В 2021 г. продажи товаров компании в России составили около 80 млрд иен (35,4 млрд руб.) — 2% от общего объема продаж DMG Mori Seiki. По словам представителя компании, уход из России незначительно повлияет на результаты компании. DMG Mori Seiki разрабатывает и производит станки с числовым программным управлением, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки.
24 мая швейцарский производитель промышленных машин и оборудования Sulzer объявил об уходе из России. В России у Sulzer 300 сотрудников, всего в мире — около 14 000. По информации «Интерфакса», в России у Sulzer есть несколько дочерних компаний — «Зульцер турбо сервисес рус» (сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭКа и нефтехимии), «Зульцер насосы».