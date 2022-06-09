Японо-германский станкостроитель DMG Mori Seiki прекратил работу в России

По его словам, станки подпадают под строгие международные правила и экспортный контроль, потому что их можно использовать для производства оружия. «Мы должны следовать пожеланиям правительств Японии, Германии, Соединенных Штатов и других стран. Мы можем только надеяться на мир, но как компания мы должны следовать правилам», — подчеркнул Мори.