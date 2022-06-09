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Японо-германский станкостроитель DMG Mori Seiki прекратил работу в России

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Японо-германский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл свой завод по сборке продукции в Ульяновске и уволил около 200 его сотрудников, а также 70 работников баз продаж и обслуживания в Москве, сообщил президент компании Масахико Мори в интервью Asahi Shimbun.

По его словам, станки подпадают под строгие международные правила и экспортный контроль, потому что их можно использовать для производства оружия. «Мы должны следовать пожеланиям правительств Японии, Германии, Соединенных Штатов и других стран. Мы можем только надеяться на мир, но как компания мы должны следовать правилам», — подчеркнул Мори.

В 2021 г. продажи товаров компании в России составили около 80 млрд иен (35,4 млрд руб.) — 2% от общего объема продаж DMG Mori Seiki. По словам представителя компании, уход из России незначительно повлияет на результаты компании. DMG Mori Seiki разрабатывает и производит станки с числовым программным управлением, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки. 

24 мая швейцарский производитель промышленных машин и оборудования Sulzer объявил об уходе из России. В России у Sulzer 300 сотрудников, всего в мире — около 14 000. По информации «Интерфакса», в России у Sulzer есть несколько дочерних компаний — «Зульцер турбо сервисес рус» (сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭКа и нефтехимии), «Зульцер насосы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных