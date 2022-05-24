Производитель промышленного оборудования Sulzer объявил об уходе из России

«Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении. В России у Sulzer 300 сотрудников, всего в мире — около 14 000.