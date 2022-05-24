Производитель промышленного оборудования Sulzer объявил об уходе из России
Швейцарская компания Sulzer, специализирующаяся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, приняла решение уйти из России, сообщает пресс-служба производителя.
«Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении. В России у Sulzer 300 сотрудников, всего в мире — около 14 000.
Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. По информации «Интерфакса», в России у Sulzer есть несколько дочерних компаний — «Зульцер турбо сервисес рус» (сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), «Зульцер насосы».
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 24 мая, таких компаний уже более 1000.