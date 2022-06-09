Новый владелец McDonald’s в России выбрал логотип

Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня. 3 июня в интервью Forbes новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил о планах открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.