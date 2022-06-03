Владелец российского McDonald’s заявил о планах открыть все рестораны сети за 2 месяца

«Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — отметил бизнесмен. Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.