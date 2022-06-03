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Бизнес

Владелец российского McDonald’s заявил о планах открыть все рестораны сети за 2 месяца

Ведомости

Все рестораны сети McDonald's возобновят работу в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России Александр Говор.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — подчеркнул Говор. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.

«Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — отметил бизнесмен. Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России накануне одобрила ходатайство компании Говора «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно.

McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб-Отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб-Отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.

Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будут работать McDonald’s, пока неизвестно. Ранее ТАСС сообщил, что минимум 15 ресторанов сети McDonald’s под новым брендом откроются 12 июня — в День России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных