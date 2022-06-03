Владелец российского McDonald’s заявил о планах открыть все рестораны сети за 2 месяца
Все рестораны сети McDonald's возобновят работу в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России Александр Говор.
«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — подчеркнул Говор. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.
«Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — отметил бизнесмен. Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России накануне одобрила ходатайство компании Говора «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно.
McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб-Отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб-Отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.
Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будут работать McDonald’s, пока неизвестно. Ранее ТАСС сообщил, что минимум 15 ресторанов сети McDonald’s под новым брендом откроются 12 июня — в День России.