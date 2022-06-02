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ТАСС узнал дату открытия 15 ресторанов McDonald’s под новым брендом

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Минимум 15 ресторанов сети McDonald’s под новым брендом откроются 12 июня — в День России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Ранее собеседник агентства рассказал об открытии 12 июня ресторана на станции «Пушкинская» в Москве.

«Всего 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек, включая ресторан у станции "Пушкинская". В меню не будет блюд с названиями, начинающимися на "Мак-", но будут привычные блюда на альтернативных позициях — "Чикен Премьер", "Наггетс" и бургер "Гранд". Картофель фри, "Чизбургер" и "Цезарь Ролл" сменят лишь упаковку — без фирменной желтой буквы "М", — рассказал собеседник агентства. По его словам, рестораны сети уже возобновили работу с большинством привычных поставщиков.

McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели. Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будут работать McDonald’s, пока неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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