ТАСС узнал дату открытия 15 ресторанов McDonald’s под новым брендом

«Всего 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек, включая ресторан у станции "Пушкинская". В меню не будет блюд с названиями, начинающимися на "Мак-", но будут привычные блюда на альтернативных позициях — "Чикен Премьер", "Наггетс" и бургер "Гранд". Картофель фри, "Чизбургер" и "Цезарь Ролл" сменят лишь упаковку — без фирменной желтой буквы "М", — рассказал собеседник агентства. По его словам, рестораны сети уже возобновили работу с большинством привычных поставщиков.