ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's

Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будут работать McDonald’s, пока неизвестно. Ранее сегодня ТАСС сообщил, что минимум 15 ресторанов сети McDonald’s под новым брендом откроются 12 июня — в День России.