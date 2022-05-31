McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию еще трех брендов

Ожидается, что рестораны сохранят большую часть меню, однако некоторые ингредиенты изменят. Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что из обновленного меню ресторанов исчезнут «Биг тейсти» классический и с сыром, а также «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. Помимо этого, вместо американской газировки будет отечественная «Черноголовка», кофе останется, но его может не хватать из-за проблем с поставками. По данным канала, форму сотрудникам менять не будут, все продолжат работать в старой.