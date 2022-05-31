McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию еще трех брендов
Сеть ресторанов McDonald's подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас», а также заявки о регистрации еще трех новых брендов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию ведомства. Заявки на регистрацию поданы 27 мая.
Согласно информации агентства, компания зарегистрировала товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» по классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, под этими брендами можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой навынос.
27 мая стало известно, что McDonald’s подал заявки на регистрацию как минимум четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Предложенные варианты могут фигурировать в новом названии бывших ресторанов сети после ее ухода из России.
Официально новое название пока не сообщалось. «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.
Неизвестна и точная дата открытия ресторанов. ТАСС со ссылкой на источник писал, что первый новый McDonald's в России откроется на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России. В Подмосковье открытие ожидается к середине июня, сообщал губернатор Московской области Андрея Воробьева.
Ожидается, что рестораны сохранят большую часть меню, однако некоторые ингредиенты изменят. Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что из обновленного меню ресторанов исчезнут «Биг тейсти» классический и с сыром, а также «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. Помимо этого, вместо американской газировки будет отечественная «Черноголовка», кофе останется, но его может не хватать из-за проблем с поставками. По данным канала, форму сотрудникам менять не будут, все продолжат работать в старой.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перейдет местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием.