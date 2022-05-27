ФАС получила ходатайство на покупку McDonald’s от компании «Клуб отель»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство на приобретение бывшей российской сети McDonald’s от компании «Клуб отель», говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.
«ФАС получила от компании «Клуб отель» ходатайство о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн», — следует из сообщения. В ФАС добавили, что в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.
Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что первым в России откроется ресторан сети на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России. При этом под каким названием он будет работать, официально пока не сообщалось. «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после перезапуска рестораны сохранят большую часть меню, однако некоторые ингредиенты пришлось заменять. По его словам, меню ресторанов останется прежним на 95%, поставщики сохранят контракты, а 10 000 сотрудников сети в Московской области и 15 000 сотрудников, работающих у поставщиков, сохранят работу. В Подмосковье рестораны сети откроются к середине июня.