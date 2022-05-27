ФАС получила ходатайство на покупку McDonald’s от компании «Клуб отель»

Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что первым в России откроется ресторан сети на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России. При этом под каким названием он будет работать, официально пока не сообщалось. «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.