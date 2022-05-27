В Роспатент поданы заявки о регистрации новых брендов McDonald’s
Сеть ресторанов McDonald’s подала заявки о регистрации новых брендов в Роспатент, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Предложенные варианты могут фигурировать в новом названии бывших ресторанов сети после ее ухода из России.
«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — отмечает собеседник агентства.
Согласно материалам Роспатента, которые имеются в распоряжении агентства, были поданы заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Последнюю заявку агентству найти не удалось.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перейдет местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделку закроют в ближайшие недели, после продажи рестораны будут работать под новым названием. До начала спецоперации на Украине в России работало 850 ресторанов McDonald’s.
Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что первым в России откроется ресторан сети на станции метро «Пушкинская» в Москве, открытие состоится 12 июня — в День России. При этом под каким названием он будет работать, официально пока не сообщалось. «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески с логотипом будут демонтированы.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после перезапуска рестораны сохранят большую часть меню, однако некоторые ингредиенты пришлось заменять. По его словам, меню ресторанов останется прежним на 95%, поставщики сохранят контракты, а 10 000 сотрудников сети в Московской области и 15 000 сотрудников, работающих у поставщиков, сохранят работу. В Подмосковье рестораны сети откроются к середине июня.