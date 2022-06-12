McDonald's в России будет работать под названием «Вкусно — и точка»
Под брендом «Вкусно — и точка» сегодня в 11 часов снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12 часов — флагманский ресторан на «Пушкинской» в Москве.
Каждую неделю своих посетителей будут принимать 70-100 точек, начиная с Москвы и заканчивая Дальним Востоком. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение двух месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.
Первый McDonald's в России открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 г. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. McDonald's приостановил работу в России 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня.
В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири.
С 1 июня 2022 г. началась реорганизация «дочек» McDonald's в России: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1,6 млрд до 9,6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которое развивало сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль — порядка 5,6 млрд руб.