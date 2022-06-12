McDonald's в России будет работать под названием «Вкусно — и точка»

Первый McDonald's в России открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 г. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. McDonald's приостановил работу в России 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня.