Газета
Бизнес

McDonald's в России будет работать под названием «Вкусно — и точка»

Ведомости

Под брендом «Вкусно — и точка» сегодня в 11 часов снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12 часов — флагманский ресторан на «Пушкинской» в Москве.

Каждую неделю своих посетителей будут принимать 70-100 точек, начиная с Москвы и заканчивая Дальним Востоком. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение двух месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.

Первый McDonald's в России открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 г. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. McDonald's приостановил работу в России 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня.

Ранее по теме: Новый владелец McDonald’s в России выбрал логотип

В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири.

С 1 июня 2022 г. началась реорганизация «дочек» McDonald's в России: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1,6 млрд до 9,6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которое развивало сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль — порядка 5,6 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных