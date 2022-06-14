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Власти Москвы одобрили реставрацию здания ресторана «Прага»

Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала реставрацию здания исторического ресторана «Прага» на Арбате, который признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

В результате реставрации общая площадь здания должна увеличиться на 6200 кв. м, которые используют под апартаменты, рассказала она. Также будет сохранен исторический ресторан и появится парковка на девять машиномест. Кроме того, планируется приспособление и реставрация фасадов и интерьеров здания для современного использования.

«Прага» – один из старейших ресторанов Москвы: в 1872 г. открылся трактир для извозчиков с таким названием. После революции его национализировали и использовали под магазины, столовую и библиотеку. В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. АСТ выкупила здание ресторана у мэрии города под штаб-квартиру, однако позднее у компании начались финансовые проблемы и в 2017 г. ее структуры были признаны банкротами.

В 2019 г. здание ресторана выкупил бизнесмен Мирослав Мельник. 50% актива принадлежало его компании «Бюро путешествий», еще 50% — «Рапид», бенефициар которого — Даниил Бежевец. В марте 2021 г. Мельник рассказал «Ведомостям», что в здании «Праги» появятся 12 магазинов по 100 кв. м на первом этаже, 2-3 ресторана и 28 элитных номеров апартаментов площадью от 80 до 250 кв. м.

Ранее по теме: В «Праге» на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаменты
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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