Власти Москвы одобрили реставрацию здания ресторана «Прага»

«Прага» – один из старейших ресторанов Москвы: в 1872 г. открылся трактир для извозчиков с таким названием. После революции его национализировали и использовали под магазины, столовую и библиотеку. В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. АСТ выкупила здание ресторана у мэрии города под штаб-квартиру, однако позднее у компании начались финансовые проблемы и в 2017 г. ее структуры были признаны банкротами.