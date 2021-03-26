В «Праге» на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаменты

В «Праге» на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаментыВладельцы легендарного ресторана инвестируют 1,7 млрд рублей в его реконструкцию
Новые собственники здания ресторана «Прага» на Арбате определились с концепцией реконструкции. Там появятся магазины (12 точек по 100 кв. м на первом этаже), 2–3 ресторана, а также элитные апартаменты (28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м). Об этом «Ведомостям» рассказал бизнесмен Мирослав Мельник, выкупивший «Прагу» в 2019 г.
Ранее Telegram-канал «СысоевFM» сообщал, что в здании ресторана откроется огромный фудкорт. Однако из-за пандемии решено поменять концепцию, говорит Мельник. Площадь этажа там, напоминает он, составляет около 1700 кв. м, это слишком много для одного заведения, поэтому на втором этаже откроется ресторан с кальянной, а также ночной клуб. Сейчас ведутся переговоры с рестораторами, их имена Мельник не раскрывает.
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