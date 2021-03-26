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В «Праге» на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаменты

Владельцы легендарного ресторана инвестируют 1,7 млрд рублей в его реконструкцию
Мария Котова Антон Филатов
Проводить реконструкцию «Праги» будет крайне сложно, так как здание является памятником архитектуры /Евгений Разумный / Ведомости

Новые собственники здания ресторана «Прага» на Арбате определились с концепцией реконструкции. Там появятся магазины (12 точек по 100 кв. м на первом этаже), 2–3 ресторана, а также элитные апартаменты (28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м). Об этом «Ведомостям» рассказал бизнесмен Мирослав Мельник, выкупивший «Прагу» в 2019 г.

Ранее Telegram-канал «СысоевFM» сообщал, что в здании ресторана откроется огромный фудкорт. Однако из-за пандемии решено поменять концепцию, говорит Мельник. Площадь этажа там, напоминает он, составляет около 1700 кв. м, это слишком много для одного заведения, поэтому на втором этаже откроется ресторан с кальянной, а также ночной клуб. Сейчас ведутся переговоры с рестораторами, их имена Мельник не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных