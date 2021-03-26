В «Праге» на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаменты

Ранее Telegram-канал «СысоевFM» сообщал, что в здании ресторана откроется огромный фудкорт. Однако из-за пандемии решено поменять концепцию, говорит Мельник. Площадь этажа там, напоминает он, составляет около 1700 кв. м, это слишком много для одного заведения, поэтому на втором этаже откроется ресторан с кальянной, а также ночной клуб. Сейчас ведутся переговоры с рестораторами, их имена Мельник не раскрывает.