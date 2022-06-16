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Бизнес

В Минпромторге сообщили о планах IKEA открыть магазины в России

Ведомости

IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ.

«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — рассказал Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, решение компании продать российские заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».

Накануне IKEA сообщила о планах оптимизировать бизнес в России. Компания решила продать все четыре российских завода и сократить их сотрудников. Также IKEA распродаст товары со своих складов, однако дата начала распродажи пока неизвестна. Магазины IKEA пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных