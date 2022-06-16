В Минпромторге сообщили о планах IKEA открыть магазины в России
IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ.
«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — рассказал Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, решение компании продать российские заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».
Накануне IKEA сообщила о планах оптимизировать бизнес в России. Компания решила продать все четыре российских завода и сократить их сотрудников. Также IKEA распродаст товары со своих складов, однако дата начала распродажи пока неизвестна. Магазины IKEA пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.